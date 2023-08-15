جويل روبن يوضح أهمية انعقاد القمة الأمريكية الأولى مع اليابان وكوريا الجنوبية

أوضح جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي سابقًا، أهمية انعقاد القمة الأمريكية الأولى مع اليابان وكوريا الجنوبية، قائلًا: "إن هذه القمة في غاية الأهمية لأمريكا في منطقة المحيط الهادي، وهذا يعني أن من هذه القمة ساكون هناك بيانات واضحة بشأن شراكة أمريكا مع كوريا الجنوبية واليابان".

وأضاف جويل روبن خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك الكثير من التوقعات في هذه المنطقة بسبب ما تطرحه من نفوذ وتمدد من جانب الصين، لافتًا إلى أنه من شأن هذه البيانات ألا تكون مباشرة ولكن سوف تؤكد على أهمية العمل الجماعي مع تلك الدول لمواجهة أي عدائيات محتملة، وهذه هي الإجراءات الأساسية المتخذة في هذه القمة.

وأوضح أن اختيار موقع كامب ديفيد له رمزية، حيث كان له تاريخ عريق في إحلال السلام بين مصر وإسرائيل، وهذا له دلالة كبيرة جدًا على كافة المواطنين حول العالم، وهو ما يؤثر بدوره على اليابان وكوريا الجنوبية لإيجاد كافة السبل المتاحة لتعزيز التعاون وإزالة كافة الخلافات التاريخية.