الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

الشيبي لاعب بيراميدز
الشيبي لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

تواصل نيابة القاهرة الجديدة التحقيق في البلاغ المقدم من لاعب بيراميدز محمد الشيبي، ضد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بشأن اعتداء الأخير عليه في المباراة التي جمعت الفريقين في 23 يوليو الماضي.

وكشفت مصادر أن التحقيق مع اللاعب كان الأسبوع الماضي، وعقب الانتهاء من أقواله غادر مقر النيابة، وتم تكليف خبير فني من قبل النيابة لفحص الفيديوهات المقدمة وتقديم تقريره بشأنها، وفور ورود التقرير سيتم طلب سماع أقوال المشكو في حقه حسين الشحات.

ومثل اللاعب محمد الشيبي بشخصه أمام النيابة العامة، وأدلى بأقواله أمامها مقدماً ما لديه من أدلة وشهود لثبوت الواقعة، وقام ببيان حجم الأضرار التي لحقت به، وكذلك تم سماع شهود الإثبات في الواقعة، وتفريغ الفيديوهات المقدمة على "فلاشة" لرئيس النيابة الكلية.
كما أكد اللاعب في حديثه مع النيابة أنّه على ثقة كاملة بأنّ التحقيقات التي تجريها النيابة العامة ستنصفه، وأنّ ما ستؤول إليه التحقيقات سيكون له الأثر الفعّال في تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع الرياضي بمصر.

القاهرة الجديدة أمام النيابة العامة حسين الشحات لاعب بيراميدز لاعب النادي الأهلي نيابة القاهرة الجديدة

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تفاصيل الاستماع لأقوال الشيبى لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات

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