جوارديولا يعلن غياب دي بروين عن السيتي 4 أشهر

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي غياب البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الفريق لفترة طويلة للإصابة.

دي بروين كان أصيب مبكرًا في لقاء مانشستر سيتي وبيرنلي في بداية مشوار السيتي بحملة الدفاع عن اللقب وخرج بالدقيقة 23.

وأصيب دي بروين مبكرًا في نهائي دوري أبطال أوروبا وخرج، قبل أن يعود في بداية الموسم ويشارك بلقاء الدرع الخيرية أمام أرسنال.

وقال جوارديولا اليوم في المؤتمر الصحفي للسوبر الأوروبي أمام إشبيلية غدًا عن دي بروين: “إنها إصابة قوية، علينا أن نقرر إذا ما كان سيخضع لعملية جراحية أم لا، ولكنه سيغيب لعدة أشهر”.

أضاف: “هو واحد من أهم اللاعبين في النادي، بالتأكيد سنفتقده كثيرًا، سندعمه دائمًا في الأجواء الصعبة، لقد رأيته في اليوم التالي وكان إيجابي، نتمنى أن يعود بسرعة لأنه مهم جدًا”.