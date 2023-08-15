وزارة الشباب و"الألمانية للتعاون الدولى" تختتمان برنامج المبادرات الشبابية

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية للتعليم المدني، بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ نيابة عن الحكومة الألمانية، برنامج المبادرات الشبابية من خلال مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD الذي تم تنفيذه علي مدار 13 شهرًا من العمل المستمر والمعسكرات التخصصية بإجمالي مستهدفين قرابة 1350 شابًا وفتاة من خريجي التدريبات السابقة للبرامج الموسيقى من أجل التنمية وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

شاركت الفتيات بنسبة 66% ونسبة 15% من ذوى القدرات والهمم داخل 8 محافظات بإجمالي ٢١ قرية ومدينة ضمت القطاعات المختلفة، ومنها الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى.

قام المشاركون بعرض مبادراتهم، فضلاً عن إقامة معرض خاص بكل مبادرة لتوثيق العمل خلال فترة تنفيذ المبادرات، وتم تكريم المبادرات الفائزة وإشراكها فى برنامج تدريبى لمسرعات الأعمال لمدة ٣ شهور قادمة.

حضر الحفل اللواء اسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إيمان عبدالجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، النائبة هادية حسن والنائبة هيام الطباخ والنائبة أية مدنى، والنائب أحمد رمزى، والنائب خالد بدور والنائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، جيهان رشوان مديرعام الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

خلال كلمته، والتي ألقاها اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ نقل تحيات وتقدير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودعمه الدائم للعمل الشبابى وتمكين الشباب المصرى فى مختلف المجالات، وإشراكهم فى عملية التنمية من خلال المبادرات الشبابية التى تعد الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة المصرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

من جانبه، أعرب اى اندراشكو منسق قطاع الحكومة بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى مصر ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية عن سعادته بالتعاون مع الدولة المصرية ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، مثنيًا على لغة الحوار والتحضر بين الشباب المصرى، والعمل التكاملى فيما بينهما لانجاح مبادراتهم رغم التحديات.

من جهتها، أعربت منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن تقديرها وثقتها فى قدرات الشباب المصرى وتميزه عند إتاحة الفرص له بالدعم الكافى، مشيدةً بجميع المبادرات المشاركة فى البرنامج، مشيرةً إلى أن مرحلة الاختيار للمبادرات الفائزة تمت بشكل من الاحترافية والشفافية، كما أشارت إلى أن الوزارة دائما ما تقف خلف الشباب المبدع والمجتهد.

وأعربت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب عن أمنيتها بالتوفيق لجميع المبادرات المشاركة سواء من حالفهم الحظ بالفوز أو المبادرات الأخرى، مطالبةً الشباب جميعا بالاستمرار فى مبادراتهم، لافتةً أن وزارة الشباب داعمة لهم وتقدم المشورة دائمًا فى أى وقت، وتم عرض فيلم وثائقى عن المبادرة ومراحلها خلال فترة التنفيذ.