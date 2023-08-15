"طعنة بالقلب".. أول صور لمسن قُتل على يد زوج ابنته فى الوراق

شهدت منطقة الوراق واقعة مأساوية، حيث أقدم سائق "توك توك" على قتل والد زوجته طعنًا بسبب خلافات أسرية بينهما.

حصل "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "أشرف عبداللطيف" والذي قتل على يد زوج ابنته بطعنة نافذة في القلب بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما في الوراق.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة الوراق بلاغًا من أحد الأهالي، يفيد بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وانتقل رجال الأمن لمكان البلاغ، وتبين أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما، حيث قام بتسديد طعنة نافذة له على إثرها سقط جثة هامدة.

المجني عليه

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية بينهما، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.