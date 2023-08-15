قيادى بـ"مستقبل وطن": مخرجات الحوار الوطنى تمثل أساسًا لبناء أولويات وطنية

قال المهندس على جبر، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الجلسات المتخصصة للحوار الوطني التي عقدها مجلس أمناء الحوار تعد نتاج ثمرة المناقشات المفتوحة التي شهدتها الجلسات العامة للحوار، والتي ضمت مختلف القوى والتيارات السياسية، وتمثل أهمية كبرى لأن الجلسات المتخصصة ضمت متخصصين وخبراء يترجمون مناقشات القوى السياسية والتيارات بشأن مختلف القضايا التي ناقشتها المحاور المختلفة للحوار الوطنى إلى توصيات ومقترحات محددة، تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد جدية الحوار الوطنى وحرص القيادة السياسية على تنفيذ مخرجات هذا الحوار.

وأضاف "جبر"، أن الحوار الوطني ناقش كل القضايا التي تهم الشارع المصري، ولم يكن به أي خطوط حمراء واستمع لكل الآراء وناقش كل الأبعاد لكافة الموضوعات، وأبرز ما يميز الحوار الوطنى أنه ضم كافة التيارات السياسية ولم يستثن أحدًا سوى من تورطت أيدهم بالدماء، وهو ما جعل النقاشات ثرية وخرجت بالعديد من الرؤى المهمة، وتبقى فقط دور المتخصصين الذين يصيغون تلك الرؤى خلال الجلسات المتخصصة للحوار الوطني لمخرجات واضحة يمكن تطبيقها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن العديد من القضايا شهدت توافق عليها من جانب المشاركين في الحوار الوطنى وعلى رأسها توافق القوى السياسية حول النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، ليكون هناك قائمة مغلقة مطلقة 75% قائمة و25% نسبى أو فردى، مشيرًا إلى أن أبرز ما يميز الحوار الوطنى اكتسابه طابعا منهجيا ومؤسسيا؛ لأنه خضع للعديد من القواعد الحاكمة التى ضمنت له قدرًا مهمًا من المؤسسية، مما سهلت من عمل لجان الحوار الوطنى في مناقشة كافة القضايا لمطروحة.

وأشار "جبر"، إلى أن المخرجات النهائية للحوار الوطنى تمثل أساسا لبناء أولويات وطنية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع تعاون كل مؤسسات الدولة لتسهيل تنفيذ مخرجات هذا الحوار، لافتا إلى أن الحوار الوطنى لعب دورا مهما فى بناء التوافق بين القوى السياسية، ومثل فرصة مهمة للتواصل المباشر بين ممثلين عن كافة التيارات السياسية، خاصة أن الحوار الوطنى أسس لمبدأ التوافق حول القضايا المطروحة، واستبعد العمل بمبدأ الأغلبية والأقلية بين المشاركين بالحوار خلال طرح القضايا بجلسات اللجان العامة.