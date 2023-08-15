ضبط مخبز سياحى يحتوى على 7 شكائر دقيق بلدى مدعم بالغربية

شكّلت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية حملة تفتيش للمرور على المحال العامة بدائرة بندر المحلة الكبرى، حيث ترأس الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وضمت فريقًا من المفتشين التموينيين المختصين، حسب ما أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جهود مكافحة التجاوزات التموينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدة مخالفات، حيث تم ضبط مخبز سياحي يحتوي على 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، بلغ إجمالي وزنها 87.5 كيلوجرام، وكانت معبأة في أكياس بيضاء، وتم تسليم الكمية المضبوطة إلى مطاحن المحلة بواسطة إيصال رسمي، وتم تحرير جنحة بالمخالفة.

وجرى أيضًا ضبط مخزن للمواد الغذائية يحتوي على 2300 كيلوجرام من المكرونة المعبأة في شكائر، وعلى كل شيكارة مذكور تاريخ إنتاج لاحق للعام الحالي أغسطس 2024، دون وجود فواتير، ويشتبه في عدم صلاحيتها.

وحرر ثلاثة محاضر بسبب بيع علب سجائر بأسعار تفوق السعر الرسمي، حيث بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا 33 جنيهًا، وهو مبلغ أعلى من السعر المحدد.

وما زالت التحقيقات جارية في هذه المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على توجيهات النيابة المختصة.. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة ظاهرة التجاوزات التموينية وضمان توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

ضبط مخبز سياحي