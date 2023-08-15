الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مخبز سياحى يحتوى على 7 شكائر دقيق بلدى مدعم بالغربية

ضبط مخبز سياحي
ضبط مخبز سياحي

شكّلت إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الغربية حملة تفتيش للمرور على المحال العامة بدائرة بندر المحلة الكبرى، حيث ترأس الحملة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، وضمت فريقًا من المفتشين التموينيين المختصين، حسب ما أعلن عنه، اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار جهود مكافحة التجاوزات التموينية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدة مخالفات، حيث تم ضبط مخبز سياحي يحتوي على 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، بلغ إجمالي وزنها 87.5 كيلوجرام، وكانت معبأة في أكياس بيضاء، وتم تسليم الكمية المضبوطة إلى مطاحن المحلة بواسطة إيصال رسمي، وتم تحرير جنحة بالمخالفة.

وجرى أيضًا ضبط مخزن للمواد الغذائية يحتوي على 2300 كيلوجرام من المكرونة المعبأة في شكائر، وعلى كل شيكارة مذكور تاريخ إنتاج لاحق للعام الحالي أغسطس 2024، دون وجود فواتير، ويشتبه في عدم صلاحيتها.

وحرر ثلاثة محاضر بسبب بيع علب سجائر بأسعار تفوق السعر الرسمي، حيث بلغ سعر علبة سجائر كليوباترا 33 جنيهًا، وهو مبلغ أعلى من السعر المحدد.

وما زالت التحقيقات جارية في هذه المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على توجيهات النيابة المختصة.. تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة ظاهرة التجاوزات التموينية وضمان توفير سلع ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين.

 

ضبط مخبز سياحي
ضبط مخبز سياحي
ضبط مخبز سياحي
ضبط مخبز سياحي
حملة تفتيش تموينية تكشف عن مخالفات في محال عامة ببندر المحلة الكبرى إدارة الرقابة التموينية الجهود المستمرة الرقابة التموينية المهندس محمد ابو هاشم المحلة الكبري السعر الرسمي دقيق بلدى مدعم

الأكثر قراءة

أحمد دياب رئيسًا لرابطة الأندية المصرية (خاص)

مصدر بالزمالك: سنحصل على 20% من صفقة انتقال عمر خضر إلى أستون فيلا

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

كولر يرفض التعاقد مع مهاجم إنبي

وزيرة الهجرة: لا تراجع فى حجم تحويلات المصريين بالخارج

توقعات تنسيق الكليات 2023 بالمرحلة الثانية للشعبة العلمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية