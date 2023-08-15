نائب سوري لـ"الدستور": اجتماع لجنة الاتصال العربية يبحث آليات دعم سوريا

قال النائب السوري حسين راغب، إن انعقاد اجتماع لجنة الاتصال العربية اليوم في القاهرة والتي أقرتها الجامعة العربية بخصوص تنفيذ مخرجات اجتماع عمان التشاوري جاء في توقيت مهم لبحث دعم سوريا.

وأضاف راغب في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاجتماع يبحث الآليات التي يمكن اعتمادها عربيا لمساعدة سوريا في تجاوز أزمتها خاصة وأن الدول العربية خاصة مصر والسعودية والإمارات والعديد من الأشقاء مصممين على أن تكون عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية فعلية وليست شكلية، في ظل تأكيد سوريا على أنها منفتحة على كل المبادرات ولا سيما العربية منها.

وأكد راغب أن سوريا ترحب بكل خطوة تدعم الجهد العربي في هذا الإطار، مشيرا إلي أنه كانت هناك أجواء إيجابية تسبق الاجتماع كالتعاون الثنائي بين سوريا والأردن لمكافحة تجارة المخدرات .

واختتم النائب بالبرلمان السوري تصريحاته قائلا "أرى بأن تشكيل وتفعيل مجموعة الاتصال العربية هدفها أن تكون التحركات تجاه مساعدة سوريا جماعية وليست فردية، بحيث تتمكن من إيصال رسائل للغرب بضرورة الإسراع في معالجة الأزمة السورية ورفع العقوبات لما تسببه من تداعيات كارثية على الشعب السوري".

المقداد يطلع شكرى على مستجدات الأوضاع فى سوريا

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل سامح شكري وزير الخارجية، فيصل المقداد نظيره السوري في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

وأكد سامح شكري خلال اللقاء على حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية وتقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية.