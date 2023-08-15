الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو (صور)

محمد رضا بوبو
محمد رضا بوبو

أعلن نادي بيراميدز، تعاقده رسميا مع محمد رضا بوبو، لاعب خط وسط نادي فيوتشر السابق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويأتي ذلك، في إطار سعى مسئولي الفريق السماوي، في تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر والصفقات المميزة، استعدادا للمرحلة المقبلة، والتي تشهد مشاركة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخ النادي.

 

محمد بوبو

 

كما ينتظر الفريق السماوي على المستوى المحلي، مواجهة مرتقبة أمام الزمالك في نصف نهائي بطولة كأس مصر عن نسخة الموسم الماضي 2022/2023، فضلا عن نسخة البطولة الجديدة من بطولة كأس مصر أيضا موسم 2023/2024.

وهناك أيضا مسابقة الدوري الممتاز، الذي يسعى بيراميدز للمنافسة عليها بكل قوة وليس الاكتفاء بالمركز الثاني، كما حدث في نسخة الموسم الماضي 2022/2023، بالإضافة لمسابقة كأس أبطال السوبر "النخبة"، التي من المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بمشاركة الأهلي حامل لقب الدوري وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، بينما لم يتحدد الطرف الرابع المشارك حتى الآن.

 

محمد بوبو

 

وأخيرا كأس رابطة الأندية المحترفة، في نسخته الثالثة، والتي شهدت تتوج فيوتشر باللقب الأول وسيراميكا باللقب الثاني.

ويعد محمد رضا بوبو واحدا من أهم لاعبي الوسط في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية، وإضافة هائلة لفريق بيراميدز، الذي يستعد لبدء مشواره في منتصف شهر سبتمبر المقبل، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في الدوري والسوبر المصري للأبطال، وكذلك نسختي كأس مصر القديم والجديد.

 

محمد بوبو

 

وبوبو من مواليد ١٠ نوفمبر عام ٢٠٠٠، وبدأ مشواره في صفوف نادي وادي دجلة قبل أن ينتقل إلى صفوف فيوتشر، وأتم مؤخرا انتقاله إلى نادي بيراميدز ليبدأ فصلا جديدا في مشواره مع كرة القدم.

 

محمد بوبو

 

ولعب بوبو ١٣٩ مباراة في الدوري الممتاز سجل خلالها ١٤ هدفا وصنع ٩ أهداف أخرى، وكذلك ٧ لقاءات في بطولة كأس مصر سجل خلالها ٣ أهداف وصنع هدفين آخرين، كما لعب ٨ مباريات في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وسجل بوبو مشاركته الدولية الأولى يوم ١٨ يونيو الماضي بقميص المنتخب المصري الأول بعدما شارك في ودية جنوب السودان والتي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف دون مقابل.

بيراميدز محمد رضا بوبو الميركاتو الصيفي 2023 فيوتشر صفقات بيراميدز في صيف 2023

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