الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

استبعاد طاقم تحكيم مباراة يونايتد وولفرهامبتون من الجولة الثانية للدوري الإنجليزي

خطأ أونانا على مدافع
خطأ أونانا على مدافع وولفرهامبتون

أفادت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية اليوم الثلاثاء، بأن الاتحاد الإنجليزي قرر استبعاد طاقم حكام لقاء مانشستر يونايتد وولفرهامبتون من مباريات الجولة الثانية بالبريميرليج.

واستبعد كل من الحكم سيمون هوبر وحكما الفار ميكائيل ساليزبوري و فابار ريشارد من التحكيم في الأسبوع القادم بسبب عدم احتساب ضربة جزاء لـ وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد في الثواني الأخيرة من اللقاء.

اليونايتد فاز بهدف نظيف في ختام الجولة الأولى من المسابقة، لكن اللقاء شهد لغط كبير بعد تدخل الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى اليونايتد القوي على مدافع وولفز، حيث عاد الحكام لتقنية “الفار” ولم يحتسبوا شيئًا.

وكشف جاري أونيل، المدير الفني لوولفرهامبتون ، عن الاعتذار الذي تلقاه من جوناثان موس، مدرب حكّام النخبة الإنجليزية.

وقال أونيل بعد صافرة نهاية اللقاء:"تحدثت للتو إلى جوناثان موس، وأحترمه لأنه بادر بالاعتذار، وقال بأنها ركلة جزاء صريحة، وكان من المفترض احتسابها لصالحنا".

خطأ أونانا على مدافع وولفرهامبتون
مانشستر يونايتد وولفرهامبتون طاقم حكام مانشستر يونايتد الاتحاد الانجليزي البريميرليج

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