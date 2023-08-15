الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع فعاليات تقييم ملفات الكليات المتقدمة لجائزة الجامعة

صوره من الحدث
صوره من الحدث

افتتح، اليوم، الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة الدائمة لتفعيل ممارسات التميز الحكومى، بحضور الدكتور علاء رضوان منسق عام الجامعة للتميز الحكومى ورئيس فريق إدارة جائزة الجامعة للتميز الحكومي فعاليات التقييم لملفات كليات الجامعة المتقدمة لجائزة الجامعة للتميز الحكومي والتى تمتد لمدة أسبوعين سيتم خلالها التقييم المكتبي للملفات ثم التقييم الميداني من خلال الزيارات الميدانية للكليات المتأهلة التي ستشتمل عليها القائمة المختصرة طبقا لنتائج التقييم المكتبي.

قام بالإشراف على عملية التقييم من إدارة الجائزة الوطنية بوزارة التخطيط كلا من الدكتور محمد عبد السلام  مدير جوائز المؤسسات التعليمية بجائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور حازم شرف الدين استشارى التدريب وتوكيد الجوده لجوائز التميز المؤسسى، والدكتورة إسراء حسنى مدير الجوائز المتخصصة بجائزة مصر للتميز الحكومي وأعضاء فريق إدارة جائزة جامعة المنوفية للتميز الحكومي، بحضور الدكتوره نها عثمان أستاذ مساعد بكلية الآداب والمنسق المساعد للجامعة للتميز الحكومي، والدكتورة رانيا عزمي وكيل كليه الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وائل خلوصى مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضو إدارى، حامد شريف مدير إدارة الدراسات العليا بكلية طب الأسنان وسكرتير لجنة التميز الحكومى.

رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المنشآت ويجتمع بمسئولى المقاولين العرب

فى إطار متابعته الدورية لأعمال الإنشاءات اجتمع امس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بمسئولين من شركة المقاولين العرب فرع الدلتا والمسند إليهم بعض أعمال المنشآت بالجامعة بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن هذا الاجتماع يعد استكمالا للاجتماع السابق لمتابعة ماتم الاتفاق عليه وماتم تنفيذه منذ الاجتماع السابق، ووجه بأهمية التركيز على الانتهاء من كافة أعمال تعلية مستشفى الطوارئ والذى يستهدف تطوير الخدمات الطبية والرعاية الصحية لجميع المواطنين المترددين على المستشفيات الجامعية، وأكد رئيس الجامعة على دعمه الكامل لتذليل أى عقبات وحل أى مشكلات فى سبيل الانتهاء من تعلية مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة.

التعليم والطلاب التميز الحكومي التقييم الميداني الحالات الحرجة الجائزة الوطنية جامعة المنوفية

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