مصدر: كولر وضع شرطًا للموافقة على رحيل محمد شريف للخليج السعودى

على الرغم من موافقة إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على بيع محمد شريف مهاجم الفريق الأول بنادي الأهلي إلى الخليج السعودي، إلّا أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول، وضع شرطًا على قراره النهائي بخصوص رحيل "شريف".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كولر أعلن تمسكه ببقاء محمد شريف باعتباره إحدى الأوراق الهجومية المهمة في تشكيل الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدير الفني اشترط للموافقة على رحيل اللاعب لخوض تجربة الاحتراف الخارجي هو إنهاء صفقة المهاجم الجديد حتى لا يحدث أي نقص عددي في الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن كولر رفض بصورة قاطعة فكرة الاستغناء عن محمد شريف رغم عودة صلاح محسن من إعارته في صفوف سيراميكا كليوباترا وانضمامه لمعسكر الفريق الخارجي في النمسا، لكنه وافق على قرار إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بإنهاء كافة المفاوضات مع المهاجم الجديد لتعويض رحيل "شريف".

ونوه بأن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح أسندت ملف تجديد عقود اللاعبين وأهمهم في الوقت الحالي كان محمد أفشة إلى خالد بيبو، بعد توليه مهمة مدير الكرة بشكل رسمي، لاسيما مع أحقية اللاعب في التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، ووجود اهتمام من أندية محلية بالتعاقد مع اللاعب في الفترة المقبلة، ونجح في الحصول على توقيعه لمدة ثلاثة مواسم بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

وأوضح أن محمد شريف تمسك بالرحيل إلى الخليج السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة أنه لا يضمن اللعب أساسيًا في ظل اقتراب الأهلي من التعاقد مع مهاجم أجنبي في الموسم المقبل.

وأعلن مسئولو الأهلي رحيل اللاعب إلي الخليج السعودي لمدة موسمين مقابل الحصول على مليون و800 ألف دولار ووضع شرط جزائي، في حال عودته إلى مصر خلال مدة العقد مع الفريق السعودي.

وحرص محمد شريف، لاعب الأهلي السابق والخليج السعودي، على توجيه الشكر إلى جماهير وإدارة الأهلي بعد الموافقة على قرار بيعه وخوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي.