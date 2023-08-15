متاحف الاسكندرية الخضراء.. فكر مستدام للحفاظ على البيئة بالطاقة الشمسية وإعادة التدوير

فكر مستدام يهدف لتوجه جديد للطاقة النظيفة، والتي تحفظ من التغيرات المناخية التي تواجه العالم اجمع لتوفير الطاقة وتغيير الفكر والوعي للأجيال المقبلة.



لتتحول الطاقة المستخدمة في اهم متاحف الاسكندرية الى الطاقة بالألواح الشمسية، ليتم تنفيذ المشروع في متحف المجوهرات والمتحف القومي لتكون البداية نحو متاحف خضراء تحافظ على البيئة.



وصرحت ريهام رفاعي : مسؤول مبادرة المتاحف الخضراء، أن المتاحف بالإسكندرية مازالت مستمره في تبني الفكر النوعوي الجديد للحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية التي تواجه العالم أجمع، لتبدأ المتاحف في تقليل أعداد كشافات الإضاءه والاعتماد على الإضاءة الطبيعية من النوافذ والأبواب بجانب مشاريع ألواح الطاقة الشمسية لتوفر الطاقة.



تابعت، أن مشروع الطاقة الشمسية بمتحف المجوهرات الملكية، يتكون من 37 خلية شمسية وفق موافقه اللجنه الدائمة للأثار الإسلامية القبطية بتاريخ 2023م لتقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة النظيفة.



واصلت رفاعي، كما أن من ضمن مشروعات مبادرة متاحف خضراء هو تغيير الوعي للأجيال الجديدة وذلك من خلال تنظيم عدد من ورش العمل بأيادي الأطفال لإعادة تدوير مخلفات المتحف وتحويلها الى مجسمات فنية وتراثية للعرض.



تابعت، أنه من ضمن أنشطة المبادرة هو مشروعات الزراعة، والتي تتم استخدام مخلفات النباتات وتحويلها لسماد طبيعي للتربة يزود من الرقعه الزراعية في حدائق المتاحف.



وواصلت أن ترشيد استهلاك المياه جانب هام من خطوات تفعيل المبادرة حيث تم استخدام الفلاتر على الصنابير لتقليل كمية الاستهلاك بالكمية المطلوبة للاستخدام، لتكون كل خطوات المبادرة في تحقيق هدف الحفاظ على البيئة وزياده الوعي بأن التغيرات المناخية أمر واقع لابد من التعامل معه بفكر مستدام وبناء الوعي لدى الجيل الجديد للحفاظ على البيئة بخطوات مستقبلية.

متاحف خضراء بالطاقة الشمسية