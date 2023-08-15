الكليات المتاحة بتنسيق المرحلة الثانية طلاب الشعبة الرياضية 2023
يبحث طلاب الشعبة الرياضية بالثانوية العامة عن الكليات المتاحة لهم في المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2023 ، حيث أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن عدم وجود أماكن شاغرة بكليات الهندسة لطلاب الشعبة الرياضية، وذلك لانتهاء عدد مقاعد الكليات بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق ويرجع ذلك إلى ارتفاع نسبة النجاح لهذه الشعبة في الثانوية العامة.
تنسيق المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات 2023
وبدأ تنسيق المرحله الثانيه لتنسيق القبول بالجامعات اليوم الثلاثاء حتى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس الجاري بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.
الكليات المتاحه بتنسيق المرحلة الثانية لشعبة الرياضة 2023
وعن الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثانية لطلاب الشعبة الرياضية 2023 جاءت كالتالي:
- المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة
- المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة
- المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف
- المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة
- المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج
- المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات
- المعهد العالى للغات بأسوان
- المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس
- المعهد العالى للهندسة ببلبيس
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا
- المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط
- المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة
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