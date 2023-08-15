مشروعات غرب مصر التنموية.. إنجازات عملاقة في قطاع الطرق والكباري

هناك العديد من المشروعات التي جرى تنفيذها في غرب مصر، في قطاع النقل؛ بتنفيذ طرق ومحاور مرورية وكباري، ما يسهل عملية ربط تلك المنطقة بمختلف اأرجاء المحروسة، لتسهيل عملية التنقل.

ونقدم مشروعات غرب مصر التنموية الخاصة بالطرق التي استطاعت الحكومة أن تنفذها في فترة وجيزة، أبرزها:

كوبري تقاطع مطار العلمين مع سكة حديد الإسكندرية – مطروح:

وصف المشروع:

-تطوير ورفع كفاءة كوبرى تقاطع مطار العلمين مع سكة حديد إسكندرية مطروح.

-يبلغ عرض الكوبرى 520 مترا، و 500 متر رمبات نزول وطلوع، و30 مترًا باكية خرسانية.

-تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالى وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية فى تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للانتاج الزراعى ومدينة العلمين الجديدة.

رفع كفاءة وتوسعة وتطوير شارع الإمام مالك بمنطقة علم الروم بمطروح:

مساحة المشروع: 3.7 م طولي، تاريخ التنميذ: يونيو 2021

وصف المشروع:

رفع كفاءة وتوسعة وتطوير شارع الإمام مالك بمنطقة علم الروم بمطروح الذى يربط شارع علم الروم مرور بالكيلو 4 حتى حي الشروق بالكيلو 7 بطول 3.7 كم.

محور طريق الشهيد مفتاح العشيبي بمطروح:

مساحة المشروع 3.2 كم، تاريخ التنفيذ: أكتوبر 2020

وصف المشروع:

محور طريق الشهيد مفتاح العشيبى بمطروح لمسامة 32 كيلو متر طريق مزدوج كمحور مرورى جديد ييسر حركة السير وتخفيف التكدس على طريق عجيبة ويقلل الزمن للوصول إلى داخل المدينة خاصة بموسم الصيف السياحى.

رصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة سيوة:

تكلفة المشروع: 45 مليون جم و مساحة المشروع: 35 كم طولى رصف و 9000 متر بلدورات وأرصفة - تاريخ التنفيذ: سبتمبر 2020

وصف المشروع:

رصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية بمدينة سيوة والتى تشمل اعمال رصف بطول 35 كم وبتكلفة ٤٠ ملبون جنيه وبلدورات وارصفه بتكلفة نحو 5 مليون جنيه بطول ٩٠٠٠م بشوراع مدخل المدينة- ميدان السوق- مجلس المدينة ابوصحرا- أنور السادات- سمير بلال- الرمل.

تطوير وتوسعة طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقي لمدينة مرسى مطروح:

مساحة المشروع: 8 كم مزدوج تاريخ التنفيذ يوليو 2020.

وصف المشروع:

تطوير وتوسعة طريق سملا علم الروم بالمدخل الشرقى لمدينة مرسى مطروح والذى يبلغ طوله 8 كيلو مترات مزدوج.

الطريق الدولي الساحلي (اسكندرية مطروح)

تكلفة المشروع: 810 مليون جم - مساحة المشروع: طول 38 كم - تاريخ التنفيذ؛ سبتمبر 2020.

وصف المشروع:

-إنشاء مسار بديل للطريق الدولى الساحلى من تقاطعه مع طريق وادى النطرون - العلمين حتى سيدى عبد الرحمن ويتضمن أعمال إنشاء طريق رئيسي اتجاهين كل اتجاه 5 حارات، ويشمل أعمال الجسر الترابى وحواجر خرسانية ولافتات إرشادية وتحذيرية بطول 38 كم.

-توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الساحلى من مدخل الكيلو 21 سيدي كرير وحتى العلمين، وإنشاء حارة خدمة على جانبى الطريق لخدمة الكيانات القائمة ورفع كفاءة الطريق، ويتضمن أعمال حفر وتأسيس واستخدام الشبك الجيوتكستيل والردم بالرمال واستخدام طبقة أساس بسمك 60 سم وثلاث طبقات رصف بطول 14 كم اتجاهين بطريق الخدمة.

طريق سيوة - الواحات البحرية

تكلفة المشروع: 970 مليون جم - مساحة المشروع: طول 360 كم - تاريخ التنفيذ: ديسمبر 2016.

وصف المشروع:

طريق أسفلتي مفرد بطول ٣٦٠ كم وعرض 11 م يشمل 7 نقاط لحرس الحدود حيث إنه يربط واحة سيوة بالواحات البحرية ومحاور الوادى الجديد والقاهرة كما أنه يربط مواقع الإنتاج بواحة سيوة بمواقع التسويق والاستهلاك بالقاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى تنمية الصحراء الغربية وخلق تجمعات عمرانية جديدة (زراعية وصناعية وسياحية)، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 970 مليون جنيه.