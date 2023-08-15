الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل حماه فى الوراق 15 يوما

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة  اليوم الثلاثاء،  تجديد حبس المتهم بقتل حماه فى الوراق  15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت قد قررت النيابة العامة بالجيزة بحبس المتهم 4 أيام وكلفت الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة وطلبت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث .

وكان قد انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بالجيزة بصحبة المتهم بقتل حماه في حراسة أمنية مشددة إلى مسرح الواقعة  لتمثيل القاتل جريمته، وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بقتل حماه في الوراق، نتيجة خلافات أسرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن زوج ابنة المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

الإدارة العامة الاعتداء عليه التحريات حول الواقعة الجنائية الصفة التشريحية الطبيب الشرعي المباحث الجنائية النيابة العامة أمن الجيزة

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