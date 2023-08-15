الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حفل غنائى لـ محمود عبدالحميد فى بيت السحيمى.. الخميس

بيت السحيمي
بيت السحيمي

يقيم مركز إبداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، فى الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 17 أغسطس الجاري، حفلًا غنائيًا للمطرب محمود عبدالحميد.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مجموعة من روائع رواد الموسيقى العربية منها:  "حلوين من يومنا والله" لسيد مكاوي،  "مال القمر" لمحمد فوزي،  "على رمش عيونها" لوديع الصافى وغيرها من الأعمال الغنائية.

جدير بالذكر أن محمود عبدالحميد خريج المعهد العالي للموسيقى العربية قسم غناء، تم اعتماده كمطرب بالإذاعة المصرية عام 1993، ويعمل حاليًا سوليست بفرقة "عبدالحليم نويرة" التابعة لدار الأوبرا المصرية، كما شارك في العديد من المهرجانات الغنائية الدولية بمصر وخارجها، وشارك أيضًا بتقديم فاصل كامل من أعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب في معهد العالم العربي بباريس.

صالون "نفرتيتي" الثقافى في قصر الأمير طاز 

وكان قد استضاف قصر الأمير طاز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الأحد الماضي، أمسية جديدة من أمسيات "صالون نفرتيتي الثقافي"، ويقام هذا الشهر تحت عنوان " الهوية المصرية ...التعليم والأسرة بداية التكوين".

ناقش ضيفا الصالون د. أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة ومدير مكتبة الإسكندرية، و د. كمال مغيث الكاتب والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية دور الأسرة في تكوين الهوية المصرية، وبدايات تكوين الهوية المصرية....هل البدايات تكون داخل الأسرة؟ أم تبدأ مع السنوات الدراسية الأولى داخل المدرسة؟، وأسباب تخلي الكثير عن حضارتنا المصرية وتراثنا الإنساني.

يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي يتكون من ست سيدات عملن في مجال الصحافة والإعلام وهن الإذاعية وفاء عبدالحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، أماني عبدالحميد وفتحية الدخاخني.

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