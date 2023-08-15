الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

انطلاق منافسات البطولة العربية لأندية الجودو "العلمين 2023"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لأندية الجودو لمرحلتي البراعم والناشئين، والمقامة حاليا في مدينة العلمين الجديدة بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات.

وتشهد البطولة مشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة عربية، وجاءت المنافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس الجاري.

وشهد الإجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة ويأتي على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

الاتحاد العربي للجودو يعقد اجتماعا تنفيذيا هاما على هامش البطولة العربية بالعلمين

عقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا على هامش أعمال البطولة العربية للأندية للبراعم والناشئين والمقامة بمدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 12 وحتى 18 أغسطس الجاري.

وشهد الإجتماع مناقشة العديد من الأمور الهامة ويأتي على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

ومن المقرر، أن تنطلق البطولة العربية للبراعم والناشئين غدًا الثلاثاء عقب اكتمال وصول الفرق المشاركة والإنتهاء من عملية الموازين للأندية المشاركة.

ومن جانبه قال مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب أول رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن البطولة تشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من كل الدول العربية، وأن المنافسات ستكون قوية من أجل حصد المراكز الأولى.

مؤضحًا أن الأمور التنظيمية تسير بشكل رائع والجميع يشعر بالسعادة بالتواجد على أرض مصر كما أن الأجواء داخل مدينة العلمين مميزة للغاية بعدما أصبحت واحدة من أفضل عواصم السياحة العالمية، مؤكدًا أن الأخوة العرب فخورون بمدى التطور وحجم الإنجازات والإنشاءات التي شهدتها الدولة المصرية مؤخرا.

وأتم أن التعاون بين الاتحاد المصري ووزارة الرياضة والشركة المتحدة يتم على أكمل وجه لتخرج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة الرياضة المصرية.

فيما أعرب القطري خالد بن حمد العطية رئيس الاتحاد العربي للجودو، عن شكره للدولة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة على الجهد المبذول لإظهار البطولة بهذا الشكل الرائع والمميز والذي يعبر عن حجم وعراقة مصر التاريخية.

 

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IMG-20230815-WA0012
أغسطس الجارى الاتحاد العربى للجودو البطولة العربية لأندية الجودو السياحة العالمية الشركة المتحدة العلمين الجديدة

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