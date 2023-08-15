الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصروفات برامج جامعة حلوان الأهلية للعام الجامعى 2023- 2024

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن الكليات المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023- 2024، حيث تطرح الجامعة هذا العام 8 كليات وتتضمن 20 برنامجا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة / الثانوية الأزهرية / مدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا / مدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg على الرابط التالى:
App2.helwan.edu.eg/hnu

وتشمل كليات وبرامج جامعة حلوان الأهلية الآتى* :

-كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال ومصروفاتها ٥٠٠٠٠ جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٥٥٪  
Faculty of Humanities, Commerce and Business Administration 
وتتضمن عدد من البرامج وهى:
معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى 
- Business lnformatics and Digital Transformation
- اللوجستيات وسلاسل الإمداد 
- Logistics and Supply Chain
- نظم الذكاء وتحليل الأعمال 
- Business lntelligence and Analytics Systems 
- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال
- Digital Economics and Enterpreneurship

-كلية الفنون والفنون التطبيقية  Faculty of Arts and Applied Arts
وإجمالى مصروفاتها (٥٠٠٠٠) جنيه مصرى ويكون الحد الأدنى للقبول ٥٥ ٪ وتتضمن عدد من البرامج وهى:
-التصميم الداخلى البيئى 
-  Environmental lnterior Design
- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية
- Animation and Visual Effects
- الاتصال البصرى وفنون الميديا
- Visual Communication and New Media Design

-كلية الهندسة Faculty of Engineering ومصروفاتها (٦٥٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٦٨٪ وتتضمن برامج التالية:
- هندسة النظم الذكية 
- Intelligent Systems Engineering
- العمارة والتصميم البيئى
- Architectural and Environmental Design
- هندسة الروبوتات والميكاترونيات
- Robotics and Mechatronics Engineering
- هندسة الالكترونيات التطبيقية
- Applied Electronics Engineering
- هندسة المصانع الرقمية 
- Digital Factories Engineering
- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع
- Sustainable Urban Design and Landscape

-كلية العلوم Faculty of Science ومصروفاتها ( ٤٠٠٠٠) جنيه مصري والحد الأدنى للقبول ٥٥ ٪ وتشمل برنامج:
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
- Biotechnology and Genetic Engineering

-كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات Faculty of Computers and Information Technology ومصروفاتها (٦٠٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٦٢٪ وتتضمن البرامج التالية:
- علوم البيانات
- Data Science 
- هندسة برمجيات الروبوتات
- Robotics Software Engineering 
- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة 
- Multimedia Software Engineering

📌  كلية طب الاسنـان Faculty of Dentistry ومصروفاتها  الدراسية (١١٠٠٠٠) جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول ٧٨٪ وتتضمن برنامج:
- طب الفم والأسنان 
- Oral and Dental Medicine

-كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy
ومصروفاتها (٩٠٠٠٠) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٧٦٪ وتتضمن برنامج:
- العلاج الطبيعى 
- Physical Therapy

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences ومصروفاتها ( ٤٠٠٠٠) جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٥٥ ٪ وتتضمن برنامج:
تكنولوجيا المختبرات الطبية
- Technology of Medical Laboratories  

 

Biotechnology إدارة الأعمال الالكترونيات الاقتصاد الرقمي التجارة وادارة الاعمال التحول الرقم التصميم الداخلى التصميم

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