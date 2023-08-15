الدفاع الروسى: الهجوم الروسى على أوكرانيا أكد ضعف قدرات الغرب عسكريًا

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، إن العملية العسكرية الخاصة وضعت نهاية لهيمنة الغرب.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأكد شويجر، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر موسكو للأمن الدولي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن روسيا تسعى لتعزيز السلام والأمن العالميين، كما أن دولا كثيرة أظهرت رغبتها في الانضمام إلى العملية العسكرية.

وأضاف أن العملية العسكرية قوضت سبل ناتو في شن الحروب، كما أن العملية العسكرية في أوكرانيا أكدت ضعف قدرات الغرب عسكريا.

الهجوم المضاد الأوكراني

وذكر أن روسيا تمكنت من صد الهجمات المضادة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن القدرات العسكرية لأوكرانيا بدأت تنتهي وتتلاشى.

وأكد في نهاية حديثه أن السياسة الدفاعية لأوروبا تخضع بشكل كامل للولايات المتحدة.