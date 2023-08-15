الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد التطبيق فى بورسعيد.. تفاصيل خدمات "الكارت الموحد"

الكارت
الكارت

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بكارت الخدمات الحكومية الموحد فى محافظة بورسعيد؛ بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث يهدف "الكارت الموحد" إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين فى "كارت واحد" استكمالًا لمنظومة التحول الرقمي وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

تضم  خدمات المرحلة الأولى للكارت الموحد، خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ كما ستتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعًا.

كما سيتم استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية، وبعد تطبيق منظومة "الكارت الموحد" بمحافظة بورسعيد فقط سيتم استخدامه فى صرف المقررات التموينية والخبز، إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتاد لمن لم يحصل على الكارت الجديد.

ويمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية فى منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي والتي تهدف إلى القضاء على أشكال الفساد وسرعة وسهولة تقديم الخدمات للمواطنين، وكذلك تنفيذا لإحدى مواد قانون التأمين الصحي الشامل بإصدار كارت رقمي للمستفيدين؛ حيث يستهدف الكارت توفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمواطنين من خلال كارت ذكي واحد، الأمر الذي يسهم في ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي.

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