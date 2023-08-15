الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس تاجر شادو سقط قبل ترويجه فى الجيزة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس تاجر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج مخدر الشادو على عملائه بمنطقة الجيزة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

البداية عندما ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزته كمية من مخدر الشادو، قبل ترويجها بين عملائه، وكشف المتهم عن اتجاره بالمضبوطات، وحصوله عليها من مسجل خطر، أرشد عن هويته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات من مصدر سري لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفيد بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق، حيث يتنقل بدراجة نارية لتوصيلها لهم عقب التواصل معهم هاتفيا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، وهاتف محمول يستخدمه في التواصل مع عملائه.

واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها لتحقيق مكاسب طائلة، وأرشد عن مصدر الحصول على المخدر المضبوط بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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