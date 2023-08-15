الأزهر: الهجرة النبوية أسست مرحلة بناء الدولة على الأخوة والمساواة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنّ من دروس الهجرة النبوية، إنّ المسلمين الأوائل دخلوا مرحلة بناء الدولة التي أسسها الرسول صلّى الله عليه وسلم على الأخوة والتعايش والمواطنة.

وأضاف العالمي للفتوى، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّ بالهجرة دخل المسلمون الأوائل مرحلة بناء الدَّولة، التي أسسها النبي على الأخوة والمساواة والتعايش والمواطنة؛ حينما بنى مسجده الشريف، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وقرَّر الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد -مسلمين وغير مسلمين- في وثيقة المدينة المنورة التَّاريخية.