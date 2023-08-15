"الصحة" تكشف الخدمات المقدمة لدعم صحة الأم والجنين ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة لدعم صحة الأم والجنين ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، وذلك في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأشارت إلى أن المبادرة تهتم بصحة الأم والجنين، من خلال تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال مراكز ووحدات العلاج المنتشرة في جميع المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحملة تقدم خدمات الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بكتيريا الزهري، فيروس نقص المناعة البشرى، فيروس الالتهاب الكبدي B، وتوجيه المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.

وقالت إن المبادرة تستهدف تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي يتم تقديمها ضمن بروتوكول رعاية الأم من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.