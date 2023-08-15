الثلاثاء 15 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تكشف الخدمات المقدمة لدعم صحة الأم والجنين ضمن مبادرة "100 يوم صحة"

صحة الأم والجنين
صحة الأم والجنين

كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات المقدمة لدعم صحة الأم والجنين ضمن مبادرة "100 يوم صحة"، وذلك في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأشارت إلى أن المبادرة تهتم بصحة الأم والجنين، من خلال تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال مراكز ووحدات العلاج المنتشرة في جميع المحافظات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الحملة تقدم خدمات الكشف المبكر عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، بكتيريا الزهري، فيروس نقص المناعة البشرى، فيروس الالتهاب الكبدي B، وتوجيه المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية.

وقالت إن المبادرة تستهدف تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي يتم تقديمها ضمن بروتوكول رعاية الأم من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة.

367697647_629200986057786_6765405607107049333_n
367697647_629200986057786_6765405607107049333_n
الصحة الخدمات المقدمة صحة الأم صحة الأم والجنين خدمات المتابعة العلاج مرض السكري

الأكثر قراءة

الإحصاء: مصر تسجل حالة زواج كل 34 ثانية ومولود كل 14 ثانية

عبر روبوتات تنقيب مصرية.. كواليس العثور على سفينة أثرية غارقة فى العلمين

"بنتي توفت بسبب إهماله".. نورا تطلب الخلع حفاظا على حياة ابنتها الثانية

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية أدبي 2023

خبير سياحى: واحة سيوة "مالديف" مصر

"الوزراء" يستعرض أحدث التقارير الدولية عن توقعات سوق الغاز الطبيعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

الحسين عبدالرازق

السهم السيئ إلى صدر صاحبه!

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

"الخارجية الفلسطينية" تدين قتل الاحتلال الإسرائيلى شابين فلسطينيين فى أريحا

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال فى مخيم عقبة جبر بالضفة الغربية

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل