خبير سياحى: واحة سيوة "مالديف" مصر

قال الدكتور بشرى الجرجاوي، الخبير السياحي وعضو المنظمة العربية الأوروبية للبيئة، إن واحة سيوة من أجمل بقاع الأرض، وهي مالديف جمهورية مصر العربية، حيث لا تقل واحة سيوة عن مميزات المالديف.

جزيرة طغاغين

وأكد الدكتور بشري الجرجاوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "دي إم سي"، أن واحة سيوة توجد بها جزيرة طغاغين، والتي تبلغ مساحتها 38 ألف كيلومتر مربع.

وأضاف، في حديثه، أنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الطفرة التنموية التي تشهدها واحة سيوة منذ توليه الحكم في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التطوير كان أمرًا ضروريًا، حيث يأتي لسيوة زوار من جميع أنحاء العالم.

السياحة البيئية في مصر

وتابع: "سيزون واحة سيوة يبدأ من شهر أكتوبر لـ مايو، أي السياحة في سيوة تكون نشطة خلال 8 أشهر كل عام".

واستطرد: "نطالب بتشغيل خطوط الطيران الداخلية من أجل تفعيل السياحة الداخلية، حيث إن خطوط الطيران المباشرة من القاهرة لسيوة ستعود بالنفع على السياحة بالمنطقة".

وأشار إلى أن سيوة بها الكثير من المظاهر السياحية المختلفة منها السياحة العلاجية، الآثار، كهوف الملح، لذا سيوة مليئة بالأنشطة السياحية، وتعد سيوة من أهم المناطق في العالم المتميزة بالسياحة البيئة، وعدد كبير من الشخصيات البارزة في العالم قاموا بزيارة سيوة منهم الملك تشارلز.