سامح شكرى يجتمع مع وزراء خارجية السعودية والأردن والعراق وسوريا.. اليوم

يجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، بنظرائه من الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق وسوريا.

ومن المقرر أن يعقد شكري اجتماعًا ثلاثيًا مع وزيري خارجية الأردن أيمن الصفدي، والعراق فؤاد حسين، في مقر الوزارة بالقاهرة.

وعقب ذلك الاجتماع، يستقبل وزير الخارجية نظيره السوري فيصل المقداد، لعقد جلسة مباحثات ثنائية.

وبعدها، يلتقي شكري نظيره السعودي فيصل بن فرحان في قصر التحرير.

وكذلك يعقد اجتماع للجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا في قصر التحرير، بمشاركة سامح شكري.