اليابان.. أوامر بإجلاء أكثر من نصف مليون شخص بسبب إعصار "لان"

أصدرت السلطات اليابانية، اليوم الثلاثاء، قراراً ببدء إجلاء السكان في محافظات آيتشي، ومي، ونارا، وكيوتو، وواكاياما، وتوكوشيما على خلفية إعصار "لان" الذي يضرب عدة مناطق في اليابان.

وكانت السلطات حذرت، أمس الإثنين، من انزلاقات في التربة وفيضانات على أثر اقتراب الإعصار على طول سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادي، حيث تساقطت أمطار غزيرة.

وجاء في البيانات المنشورة من قبل الإدارات المحلية في المناطق المذكورة اعلاه، أن الأوامر صدرت بإجلاء 559759 شخصًا بسبب الإعصار.

ووفق الوكالات فإن مدينة أوساكا التي تعد الأهم في غرب اليابان، بدأت تشهد رياحًا قوية وزيادة في هطول الأمطار، حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار هذه المدينة ظهر اليوم الثلاثاء، ومنطقة مطار كانساي الدولي في أوساكا يقدر خبراء الأرصاد الجوية تعرضها لرياح تصل سرعتها إلى 31.9 مترًا في الثانية.

إلغاء مئات الرحلات الجوية

وبدأت مكبرات الصوت في المدينة تحذر من اقتراب الإعصار، وتطلب المواطنين النظر في أوقات افتتاح مراكز الإخلاء.

وتم إغلاق المتاجر في المدينة، وتم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية، بالإضافة إلى إغلاق محطة قطارات "شينكانسن".

ويقع الإعصار "لان" حاليًا على بعد 40 كيلومترًا فقط من جنوب شرق مدينة واكياما، وهو مستمر حاليًا في التحرك نحو مدينة أوساكا بسرعة تصل إلى 15 كيلومترًا في الساعة، بينما تصل سرعة الرياح وسط الإعصار إلى 30 مترًا في الثانية، ومع هبات الريح تصل سرعة الرياح إلى 40 مترًا في الثانية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يضرب "لان" جزيرة هونشو الرئيسية، الثلاثا،ء وأن يؤدي إلى تساقط 40 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة في بعض المناطق.

ودعت بلدية في منطقة واكاياما المسنين إلى إخلاء منازلهم والتوجه إلى ملاجئ عامة، كما أدى اقتراب الإعصار إلى إلغاء خدمات النقل العامة.

وأعلنت الخطوط اليابانية إلغاء 19 رحلة مقررة و240 رحلة مقررة الثلاثاء، يتوقع أيضا أن تعلق عدة خدمات قطارات سريعة رحلاتها خصوصا في المناطق المحيطة بأوساكا وناغويا على جزيرة هونشو.

وحتى صباح الإثنين كان "لان" على بعد 260 كيلومترا جنوب شرق كاب شيونوميساكي على شبه جزيرة كي، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 198 كليومترا في الساعة.