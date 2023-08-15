الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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معتز خفاجى لـ "الشاهد": كل القضايا التى نظرتها بعد 30 يونيو لم تشهد أى تدخل

المستشار معتز خفاجي
المستشار معتز خفاجي

قال المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة أمن الدولة العليا ورئيس دائرة الإرهاب السابق، إن سبب كراهية جماعة الإخوان للقضاة هو أنهم يرون بأن القضاة سبب عثرة أمام تنفيذ مخططاتهم. 

وأضاف المستشار معتز خفاجي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن القاضي لن يحكم إلا بالعدل، حيث لن يحكم القاضي بأهواء ولا يحكم بدين أو نظرة دينية مطلقة، مؤكداً أنه ينبغي على الإخوان أن يعرفوا بأن القاضي المصري مستقل ليس له علاقة بما يتردد من حوله وإنما يحكم بناء على ما يراه في الأوراق. 

وأكد المستشار معتز خفاجي، أن كل القضايا التي قام بالنظر فيها بعد 30 يونيو، لم يكن فيها أي تدخل من صغير أو كبير من أي جهة، معقبًا: "الناس فاهمة غلط، الناس تتصور أن هناك من يحدثنا ويملي علينا الأحكام، لكن هذه مسألة غير صحيحة تمامًا". 

وتابع: "القضاة ناس محترمة جدًا ولا يسمعون ولا يرون إلا ما يتواجد أمامهم في الأوراق فقط".

المستشار معتز خفاجي برنامج الشاهد الإخوان 30 يونية رئيس محكمة أمن الدولة العليا

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