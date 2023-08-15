تقرير أمريكى: 4 أسباب تجعل المستثمرين يتوقعون ركودًا اقتصاديًا فى الولايات المتحدة

كشف موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، عن أسباب تجعل المستثمرين يتوقعون ركودًا اقتصاديًا في الولايات المتحدة من بينها انتهاء التعزيز الاقتصادي وتباطؤ سوق العمل.



قال التقرير ان الاقتصاد المرن أدي إلى قيام العديد من استراتيجيي وول ستريت بتأجيل أو إلغاء مطالباتهم بركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

قالت شركة استثمار إنها لا تزال تتوقع حدوث ركود معتدل في الاقتصاد الأمريكي حيث أن الكثير من القوة التي شوهدت في الإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل يظهر أخيرًا علامات الضعف.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار ريموند جيمس لاري آدم:"بينما أحدثت المشاعر تحولا مفاجئا ، لا يزال هناك الكثير من المخاطر في الأفق، فقد بدأ المستهلكون يشعرون ببعض الضغوط المالية، وهذه هي الأسباب الأربعة التي تجعله ملتزمًا بدعوته إلى أن الركود المعتدل من المقرر أن يضرب الاقتصاد الأمريكي في الأشهر المقبلة.

1.

قال التقرير الأمريكي من المرجح أن تضعف قوة المستهلك، فعلى مدار العام الماضي، أدى سوق العمل الضيق والمكاسب القوية للأجور والمدخرات الزائدة من الوباء إلى تعزيز الاستهلاك، ومع نفاد مخزون المدخرات الفائض تقريبًا فمن المحتمل أن يتم استنفاده بحلول نهاية العام ، يتم استئناف مدفوعات قروض الطلاب في 1 أكتوبر بعد توقف دام ثلاث سنوات، وارتفاع أسعار الغاز ، يكون إنفاق المستهلكين عرضة للتراجع.

وسلط التقرير الضوء على الزيادات الأخيرة في معدلات التخلف عن السداد لبطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية ، فضلاً عن ارتفاع أرصدة بطاقات الائتمان ومعدلات الاقتراض كعوامل أخرى من المحتمل أن تبطئ الإنفاق.

2.

وقال التقرير إن اتجاهات العمالة آخذة في الانخفاض ببطء، فبينما يستمر معدل البطالة في التحليق بالقرب من أدنى مستوى له في 53 عامًا عند 3.5٪ ، هناك دلائل على أن سوق العمل آخذ في التباطؤ. ولم يقتصر الأمر على تخفيف وتيرة نمو الوظائف إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020 ، وفقًا لتقارير الرواتب الستة السابقة تم تعديلها بالخفض - أطول خط سلبي منذ عام 2009 .

وتشمل المؤشرات الأخرى التي تشير إلى الضعف القادم في الاقتصاد انخفاض عدد الوظائف الشاغرة ، وانخفاض الوظائف المؤقتة ، وتراجع متوسط ​​أسبوع العمل.

3.

وقال التقرير إن القوة في الخدمات والإنفاق الجيد أمر معتدل، فقد خففت أسعار تذاكر الطيران على أساس شهري لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، وانخفض نشاط المطاعم مقارنة بالعام الماضي ، وتراجع الحضور إلى المنتزهات الترفيهية.

4.

أوضح التقرير أن النسبة المئوية للشركات الصغيرة التي تعتبر الآن وقتًا سيئًا للتوسع بسبب ارتفاع أسعار الفائدة قريبة من أعلى مستوى مسجل، فلا يزال مركب خطط النفقات الرأسمالية في استطلاعات التصنيع الفيدرالية الإقليمية بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2009 باستثناء فترات فيروس كورونا.