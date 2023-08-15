الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير مشروع سد تنزانيا السابق: تأكيدات من الحكومة بالالتزام بالجودة وتوقيت تسليم المشروع

مشروع سد تنزانيا
مشروع سد تنزانيا

كشف المهندس أيمن عطية، مدير مشروع سد تنزانيا السابق وعضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمشرف على المشروع، تفاصيل الانتهاء من الملء الأول لسد "جوليوس نيريري" في تنزانيا.

عمليات تشغيل السد

وقال المهندس أيمن عطية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن الشركة ما زالت مشرفة على عمليات تشغيل السد حتى الآن، وما حدث يمنح الدولة المصرية ثقة كبيرة أمام الجانب التنزاني والأفارقة.

وأضاف في حديثه، أنه هناك تأكيدات من الحكومة بالالتزام بالجودة والتوقيتات الخاصة بالمشروع، وعملية الملء، مشيرًا إلى أنه جارٍ أعمال تركيب التوربينات على قدم وساق.

وأشار إلى أن مصر انضمت لنادي الكبار في صناعة السدود، وهي صناعة دقيقة جديدة، وحققنا نجاحًا كبيرًا، وبالفعل مصر في مصاف الدول الكبرى في تنفيذ مشروعات السدود، والمقاولون العرب أحد أذرع الدولة المصرية، ونحمد الله على ما حدث.

وتابع: "الدولة التنزانية تدعو التحالف للمشاركة في مشروعات سدود أخرى، والعمل والمشاركة وبالفعل استطعنا منافسة أباطرة السدود العالميين".

علاقة مصر وتنزانيا

واستطرد: "مصر ملزمة بالمواصفات الفنية والقياسية وتسليم السد في 2024، وخاصة بعد تنفيذ الملء الأول للسد في تنزانيا".

وذكر أنه ‎تم تخزين المياه عند منسوب 164 مترا فوق سطح البحر خلال موسم الأمطار والنسبة الأعلى من الحد الأدنى لتشغيل التوربينات 163 مترا، فيما يتوقع أن يفتتح العام المقبل 2024.

مدير مشروع سد تنزانيا سي بي سي من مصر عمرو خليل أيمن عطية

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