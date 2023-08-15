رانيا محمود ياسين تكشف أهم ما يميز الدورة الـ 16 من المهرجان القومى للمسرح

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين، إن أهم ما يميز الدورة الـ 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، هو أن رجل الشارع أصبح على دراية ومعرفة بوجود مهرجان للمسرح، لافتة إلى أن أغلبية الناس تعرف بأن هناك مهرجانًا للسينما لكنهم لا يعرفون بأن هناك مهرجانًا للمسرح.

وأضافت رانيا محمود ياسين، خلال لقائها على هامش المهرجان القومي للمسرح المصري، أن أهم فعاليات المهرجان القومي للمسرح هو أنه يوجد إقبال كبير على المسرح، وأن هناك شبابا يحرصون على مشاهدة المسرح.

وتابعت الفنانة رانيا محمود ياسين: "أتمنى أن تكون جميع المهرجانات موفقة وناجحة، وأن يكون هناك اهتمام وتسويق أكثر للمسرح، لأن المسرح يعتبر أبو الفنون".