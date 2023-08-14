بشير حسن: اختيارى لتولى رئاسة CBC مفاجئة عظيمة

قال الكاتب الصحفي بشير حسن، رئيس قناة CBC، إن اختياره لرئاسة القناة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت مفاجأة كبيرة له: "هيكون فيه تطوير وبرامج جديدة في القناة، بإذن الله سنخرج بأعمال تليق بالشركة المتحدة والقناة".

تجديدات الشركة المتحدة

وأكد بشير، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية DMC أن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها قدسية وخصوصية خاصة، حيث لكل قناة شكل خاص بها مختلف عن أي قناة أخرى.

أضاف أنه يتوجه بالتهنئة لجميع العناصر التي تم اختيارها لتولي المناصب المختلفة في مؤسسات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سواء المرئية أو السمعية أو الكتابية.

النجاح الحقيقي

تابع: "النجاح الحقيقي يتمثل من النظر إلى الشارع المصري وما يحدث به، حيث إن هذه الأعمال المرتبطة بالجمهور ستلمس وجدان الشعب بصورة مباشرة".