رسميًا.. المقاولون يحصل على خدمات بدر لمدة 3 مواسم

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع العربي بدر لاعب النادي الأهلي لمدة 3 سنوات.

ووقع العربي بدر على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع العربي بدر لاعب الأهلي ، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

‎ورشح نادي المقاولون العرب، أحمد هاشم لعضوية رابطة الأندية المحترفة والتي ستدير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

‎ساهم أحمد هاشم منصب في التسويق بنادي المقاولون العرب ابتداءا من نوفمبر 2020 متطوعا ، ونجح هاشم في تطوير إستراتيجية إعادة تطوير شعار النادي وتصميم قميص اللاعبين، كما أدار استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصلى الاجتماعي وتسويق المحتوي.

ويعد هاشم هو عضو متطوع في ابراز مؤتمرات النادي والمعارض التجارية والأحداث الكبرى وأبرزها المساعدة في تطوير قطاع الشباب والناشئين، فضلاً عن التنسيق للفعاليات الخيرية (مستشفى 57357 وذوي الاحتياجات الخاصة).

‎وحصل هاشم علي العديد من الدورات التدريبة وأبرزها. دبلومة الادارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

كان اتحاد الكرة أغلق أمس، باب الترشيح أمام الأندية لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.