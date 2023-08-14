الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. المقاولون يحصل على خدمات بدر لمدة 3 مواسم

العربي ينضم للذئاب
العربي ينضم للذئاب

أعلن نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع العربي بدر لاعب النادي الأهلي لمدة 3 سنوات.

ووقع العربي بدر على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، والكابتن شوقي غريب المدير الفني.

وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع العربي بدر لاعب الأهلي ، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

‎ورشح نادي المقاولون العرب، أحمد هاشم لعضوية رابطة الأندية المحترفة والتي ستدير مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

‎ساهم  أحمد هاشم منصب في التسويق بنادي المقاولون العرب ابتداءا من نوفمبر 2020 متطوعا ،  ونجح هاشم في تطوير إستراتيجية إعادة تطوير شعار النادي وتصميم قميص اللاعبين، كما أدار استراتيجية التسويق عبر وسائل التواصلى الاجتماعي وتسويق المحتوي.

ويعد هاشم هو عضو متطوع في ابراز مؤتمرات النادي والمعارض التجارية والأحداث الكبرى وأبرزها المساعدة في تطوير قطاع  الشباب والناشئين، فضلاً عن التنسيق للفعاليات الخيرية (مستشفى 57357 وذوي الاحتياجات الخاصة).

‎وحصل هاشم علي العديد من الدورات التدريبة وأبرزها. دبلومة الادارة الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.

كان اتحاد الكرة أغلق أمس، باب الترشيح أمام الأندية لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

المقاولون المقاولون العرب المهندس محسن صلاح النادي الأهلي المهندس محمد عادل

الأكثر قراءة

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

شغل مافيا.. تنفيذ جريمة ثأر على موتوسيكل في أطفيح

لعب العيال ينتهي بجريمة قتل في الخانكة

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

لينك نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الشاهد».. وثيقة تاريخية ضد روايات فاسدة

وائل لطفي

حزب أصحاب المصلحة

ماجد حبته

الرئيس والملك وأبومازن

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يغلق مدخل سعير- بيت عينون شرق الخليل

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟