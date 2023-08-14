النقد الثقافي.. كتاب جديد لمحمد عبد العال عن بيت الحكمة

صدر عن مؤسسة بيت الحكمة الثقافية كتاب النقد الثقافي «نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب» للدكتور/ محمد إبراهيم عبد العال، مدرس النقد الأدبي الحديث بكلية الآداب جامعة المنوفية، نائب رئيس تحرير مجلة فصول الأسبق.

يتناول الكتاب إشكالية تناول دراسات النقد الثقافي للأنساق الثقافية المضمرة في النص الأدبي بشكل يؤدي إلى تصور للنص الأدبي بوصفه وثيقة ثقافية أكثر من كونه نصا جماليا، وينطلق المؤلف في بحث هذه الإشكالية من دراسة الأصول الفلسفية والاجتماعية والنقدية للنقد الثقافي، وتحديدا لدى مدرسة فرانكفورت ومركز برمنجهام للدراسات الثقافية ومدرسة ما بعد البنيوية الفرنسية والنقد اليساري الأمريكي.

ثم يعرّج على التلقي العربي للنقد الثقافي وتحديدا في نموذج الناقد السعودي عبدالله الغذامي، حيث يفند تصوره حول النقد الثقافي رافضا مقولته حول موت النقد الأدبي.

ويطرح الكتاب رؤية منهجية لتحليل النص الأدبي من منظور ثقافي بشكل يحافظ على خصوصيته الجمالية، فقد ظلت دراسات النقد الثقافي العربي تهتم في مقاربتها للنص الأدبي بالكشف عن الأنساق الثقافية المضمرة، وأخذت تستقرئ مجموعة الأنساق اللاواعية التي تشكلها الثقافة؛ ومن ثم تُوجّه العلامات النصية، في إقرار فجّ بصحة مقولة «موت المؤلف»- ليصبح كل من الذات والنص صنيعة لبنية الثقافة المتعالية، دون أن تهتم هذه الدراسات بالدور الجمالي الذي تلعبه الأنساق الثقافية التي تُستدعى بصورة واعية داخل النص.

ومن ثم فإن إلحاق صفة الثقافي بالقراءة النقدية للنص الأدبي يتطلب فهم خصوصية هذا النص، ويتطلب كذلك تعديلاً في الغاية من التحليل الثقافي: هل هي الكشف فقط عن أنساق الثقافة الكامنة والمستترة خلف جماليات النص الأدبي؟ أم أن الغاية التحليلية يجب أن تزاوج بين الاثنين (الجمالي والثقافي)؟ ليكون التساؤل حول الإشكالية أكثر وضوحًا: كيف أسهمت الأنساق الثقافية في بناء جماليات النص الأدبي؟

واقترح المؤلف مجموعة من الإجراءات لتحليل النص الأدبي ثقافيا، واختبرها تطبيقيا على ديوان «احتفاليات المومياء المتوحشة» للشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر.