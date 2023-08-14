بدء التشغيل التجريبى للحجز الإلكتروني لتذاكر العيادات الخارجية بجامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة اليوم، بدء تشغيل النظام الإلكترونى لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت.



وصرح الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن تشغيل الحجز الالكترونى للعيادات الخارجية بناءًا على توجه الدولة لتحقيق التحول الرقمي لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030.



وأشار أن ذلك يأتى فى إطار جهود الجامعة لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية لكافة المواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة ورقمنة تلك الخدمات ومنها نظام حجز تذاكر العيادات الخارجية بالمستشفيات والمراكز الطبية بالتنسيق مع الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ، الدكتور الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ومديري المستشفيات الجامعية وتم تكليف شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات بالجامعة لتنفيذ ومتابعة تطبيق رقمي للحجز والمتابعة، وكذلك تأهيل المستشفيات بالأجهزة الالكترونية اللازمة لتسهيل عملية دخول المريض بما يضمن تنظيم دخول المرضى للعيادات بالمستشفيات، والمراكز الطبية، لتخفيف العبء على المترددين دون تكدس على مكاتب حجز التذاكر وستتم عملية الحجز إلكترونيًا، وسوف يتلقى المريض رسالة نصية على الهاتف المحمول بأيام ومواعيد الكشف و الاجراءات الواجب اتخاذها للكشف بعيادات المستشفيات والمراكز الطبية، على أن يتم تفعيل الحجز الالكترونى اعتبارًا من يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 م وتم تحديد العيادات بالمستشفيات والمراكز الطبية وأيام الحجز وهى كالتالى:



• مستشفى الجامعة الرئيسى

عيادة الروماتيزم والتأهيل : السبت – الأحد – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس

عيادة الروماتيزم والمناعة : السبت – الأحد – الثلاثاء – الأربعاء – الخميس

عيادة الكلى : السبت – الأحد - الاثنين – الثلاثاء – الخميس

عيادة اختبار مصل الصدر : السبت – الاثنين – الخميس

عيادة الصدر : السبت – الاثنين – الخميس

عيادة الباطنة : الأحد – الاثنين – الأربعاء

عيادة الألم : السبت – الاثنين – الأربعاء

عيادة الادمان : السبت – الأحد – الأربعاء

عيادة اختبار الذكاء : السبت – الاثنين دمج - الأربعاء

عيادة النفسية : الأحد – الثلاثاء – الخميس

عيادة التخاطب : طوال أيام الأسبوع

عيادة الجراحة العامة : طوال أيام الأسبوع

عيادة السمعيات : طوال أيام الأسبوع

عيادة الأنف والأذن : طوال أيام الأسبوع

عيادة الجلدية : طوال أيام الأسبوع

عيادة جراحة التجميل : السبت – الأربعاء

عيادة جراحة الغدد : الثلاثاء

عيادة الشريان الرئوى : الثلاثاء

عيادة التدخين : الثلاثاء

• مستشفي الباطنة التخصصي

عيادة القلب: السبت, الأحد, الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس

عيادة الباطنة و الكبد: السبت, الأحد, الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس

عيادة السكر : السبت, الأحد, الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس

عيادة الغدد الصماء : الأحد, الإثنين, الثلاثاء

عيادة اورام الكبد : السبت, الإثنين

عيادة القدم السكري: الأحد, الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء

عيادة السمنة : الإثنين, الأربعاء

عيادة القولون التقرحي : الأحد, الأربعاء

عيادة البزل : السبت, الإثنين, الأربعاء

عيادة المسنين : السبت, الأربعاء

عيادة القنوات المرارية : السبت, الإثنين, الثلاثاء, الخميس

عيادة اعصاب سكري : الأربعاء

عياده هشاشة العظام : الثلاثاء

• مركز طب وجراحة العيون

عياده الحجز الالكتروني : السبت, الأحد, الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس

• مركز الأورام

عيادة طب الاورام : الأحد, الإثنين, الأربعاء, الخميس

عيادة جراحة الاورام : السبت, الأحد, الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس

عيادة امراض الدم : السبت, الثلاثاء

عيادة اورام اطفال: السبت, الأحد, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس

عيادة الالم : الأحد, الثلاثاء

عيادة جراحة حالات جديدة : من السبت للخميس

عيادة جراحة حالات متابعة : من السبت للخميس

• مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية

عيادة جراحة الأوعية الدموية: الأحد, الثلاثاء, الخميس

عيادة جراحة القلب والصدر: السبت, الإثنين, الأربعاء

• مستشفى الأطفال الجامعى

العيادات العامة : السبت, الأحد, الإثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس

• مركز جراحة الجهاز الهضمى

العيادات العامة : السبت ، الأحد، الثلاثاء، الأربعاء

• المراكز الطبية الثلاثة :

- مركز طب وجراحة المخ والأعصاب

عيادات جراحة المخ والأعصاب

عيادات طب المخ والأعصاب

العيادة العامة : من السبت الى الأربعاء

- مركز العظام

الركبة : الأحد

الأطفال : السبت

أورام العظام : الثلاثاء

العمود الفقرى : السبت

الطرف العلوى: الاثنين

الطرف السفلى والقدم : الثلاثاء

- مركزأمراض النساء والتوليد

عيادة النسا : من السبت الى الخميس

رعاية الحوامل : من السبت الى الخميس

الصحة الجنسية للمرأة : السبت ، الأربعاء