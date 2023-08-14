الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ريهام السهلى تكشف أول خطوة اتخذتها بعد توليها رئاسة DMC

ريهام السهلي
ريهام السهلي

قالت الإعلامية ريهام السهلي، رئيس شبكة قنوات DMC، إنها فوجئت باختيارها لرئاسة الشبكة، معتبرة المفاجأة سعيدة ومخيفة في الوقت نفسه، لأنها اعتادت أن تكون إعلامية ولم تكن في موقع صانع القرار.

أضافت ريهام، خلال لقائها في برنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز" أنها قررت فور اختيارها في منصبها الجديد أن تجلس مع جميع الزملاء العاملين في الشبكة، وتستمع إليهم قبل أن تضع خطة عملها المقبلة، خاصة أن DMC قناة ناجحة جدًا، وهذه مسئولية كبيرة.

تعليقها على اختيار بشير حسن لرئاسة سي بي سي

أوضحت أن اختيار الإعلامي بشير حسن لتولي رئاسة CBC العامة خبر سعيد جدًا، وأن أول تجربة لها في القنوات الخاصة كانت معه وساعدها بشكل كبير بمجهوداته ودعمه، متوجهة له بالتهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد.

ريهام السهلي دي ام سي رئاسة العاملين بشير حسن رئاسة سي بي سي

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