الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف يتأثر العالم بالخلاف الأمريكي الصيني حول أشباه الموصلات؟

العلاقات الصينية
العلاقات الصينية الأمريكية

عرض برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية القاهرة الإخبارية، تقرير يكشف مدى تأثر العالم بالخلاف الأمريكي الصيني حول أشباه الموصلات. 

وأوضح التقرير، أنه مع تدهور العلاقات الصينية الأمريكية على مدار السنوات الأخيرة، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن تقيي بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين، القرار الأمريكي يحظر الاستثمار في بعض أنشطة الحوسبة الكمية وأجهزة الاستشعار وأشباه الموصلات فائقة التطوّر. 

وأشار، إلى أن القرار الجديد سيمنع المستثمرين الأمريكيين، الاستثمار في أشباه الموصلات الصينية الأكثر تقدمًا، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي المصمم للمستخدمين العسكريين. 

وبين أنه في سابقة هي الأولى من نوعها، طالبت الإدارة الأمريكية المستثمرين المحليين بإخطارها بشكل مسبق، قبل الاستثمار في أنشطة الذكاء الاصطناعي الأخرى بالصين، لكنها قالت أن الاستثمارات في هذه المجالات لن يتم حظره على غير العسكريين.

وفي المقابل، اعترضت بيكين بشدة على الإجراءات الأمريكية الجديدة لتقييد الاستثمار في التكنولوجيا الصينية، وقالت وزارة التجارة الصينية إن القرار سيعطل أمن سلاسل الإمداد العالمية.

الخلاف الأمريكي الصيني جو بايدن الرئيس الامريكي أشباه الموصلات سلاسل الإمداد

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