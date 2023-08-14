"آثار الإسكندرية": إنجاز 99% من مشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي

أعلن محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، عن أن نسبة الإنجاز بمشروع الحماية البحرية لقلعة قايتباي بلغت 99%، مشيرًا أنه تفقد اليوم، المراحل النهائية من والذي تنفذه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، بوزارة الموارد المائية والري، وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية وبتكلفة 267 مليون جنيه.

وأضاف خلال بيان اليوم، أن المشروع يعد أول مشروع هندسي بحري متكامل من نوعه لحماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من تأثير النوات الشتوية وأمواج البحر العالية، وبنسبة حماية 100%، موضحًا أنه تم تفقد المشروع بحضور المهندسة عزة عبد الحميد، مدير عام الإدارة العامة لحماية الشواطئ بغرب الدلتا، ومحمد عز المشرف على قلعة قايتباي.



وذكر أنه لم يتبق من الأعمال بالمشروع سوي تركيب وحدات الإنارة فوق المشاية الخرسانية "الكوبري" ويتكون المشروع من أربعة أجزاء الجزء الأول عبارة عن بناء حاجز أمواج بطول 520 متراً، ومشاية خرسانية بطول 110 أمتار ولسان حجرى بطول 30 متراً ورصيف بحري بطول 100 متر.