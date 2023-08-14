الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صحة الإسماعيلية تستقبل 452 مواطنًا خلال أول أيام قافلة أبوصوير الطبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية القافلة الطبية المجانية في وحدة أبوصوير البلد، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة أبوصوير، وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٤٥٢ مواطنا في أولى أيامها، حيث إنها بدأت اليوم الاثنين، ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية في وحدة أبوصوير البلد تضمنت ٦ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنفا دوائيا بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأشارت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد ١١٦ مواطنا بعيادة الباطنة و٥٩ مواطنا بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ١٢ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ١٢٢ حالة بعيادة الأطفال، وفي عيادة المسالك تم استقبال ٣٤ حالة كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر عدد ٥٢ حالة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٣٣ سيدة بعيادة النساء كما استقبلت عيادة الأسنان عدد ٢٤ حالة.

على أن تستمر القافلة الطبية في وحدة أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في استقبال المواطنين، غدًا الثلاثاء، الموافق ١٥ أغسطس الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.

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