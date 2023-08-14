مدير «أكساد»: الدول العربية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال 3 سنوات

قال نصر الدين العبيد، مدير مركز "أكساد"، إنه يجب على الدول العربية التركيز على القطاع الزراعي، لأن الأمن الغذائي هو جزء من الأمن القومي.

وأضاف "العبيد" خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "مطروح للنقاش"، مع الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن نغير نظمنا الغذائية والاستفادة من كل الطاقات المتواجدة لتقليص الأزمة.

السودان لديها أراض كثيرة جاهزة لزراعة القمح

وتابع: السودان لديها أراض كثيرة جاهزة لزراعة القمح والمياه متوفرة وكذلك المياه الجوفية.

وأشار إلى أن مصر لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، لأنها تتوسع بشكل كبير في الزراعة، مشيرًا إلى أن الجزائر من الممكن أن تحقق اكتفاء ذاتيًا، وسوريا قبل الحرب كان لديها اكتفاء من القمح، وكانت توزع منه على الدول العربية بأسعار بسيطة.

وأشار إلى أن الاستثمارات العربية مع القطاع الخاص والصناديق من الممكن أن نصل للاكتفاء الذاتي بشكل عام خلال 3 سنوات.