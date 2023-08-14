الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

22 أغسطس.. عمر خيرت يُحيي حفلًا جديدًا بالتجمع الخامس

عمر خيرت
عمر خيرت

يستعد الموسيقار عمر خيرت لاحياء حفلا موسيقيا ضخما مساء يوم 22 أغسطس الجاري وذلك داخل إحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأوشكت تذاكر الحفل على النفاذ ويتبقى ما يقرب من 5% من إجمالي تذاكر الحفل ليرفع شعار كمال العدد وطرحت التذاكر للجمهور إلكترونيا على 5 فئات وجاءت الأسعار كالتالي:

  • الفئة الأولى VIP وجاءت بمبلغ 2,250 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية  Diamond  وجاءت بمبلغ 1,850 جنيها مصريا.
  • الفئة الثالثة Platinum وجاءت بمبلغ 1,450 جنيها مصريا.
  • الفئة الرابعة Gold  وجاءت بمبلغ 1,050 جنيها مصريا.
  • الفئة الخامسة والأخيرة Silver وجاءت بمبلغ 650 جنيها مصريا.

ووضعت الشركة المنظمة لحفل الموسيقار عمر خيرت عدد من الشروط للجمهور لدخول مسرح الحفل وجاءت كالتالي:

  • نظام الملابس: رسمي  (فورمال)
  • تذكرة كاملة لمن هم فوق 6 سنوات، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات.
  • ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات.
  • ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات و المشروبات.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعزف خلاله "خيرت" باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق. وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهرًا فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية، منها: "هي دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما" وغيرها.

وكان الموسيقار عمر خيرت أحيا الأيام الماضية حفلا غنائيا ضخما بمدينة العلمين الجديدة وذلك ضمن فاعليات مهرجان العلمين “العالم علمين” وشهد الحفل اقبالا جماهيريا ضخما في ليلة استتثنائية.

د الموسيقار عمر خيرت عمر خيرت التجمع الخامس الموسيقار عمر خيرت العلمين العالم علمين

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