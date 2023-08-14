محافظ كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية لـ 1202 مواطنا مجانا بمطوبس

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرى عزب الغرب بمركز مطوبس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بتوجيهات ، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، ووكيل المديرية الدكتور طارق الشربيني.



أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمنت القافلة العديد من الخدمات الطبية المتنوعة، من خلال 10 عيادات متخصصة، تضم 9 تخصصات طبية مختلفة، مثل الباطنة، والمسالك، وطب الأطفال، وأمراض الجلد، والعظام، والجراحة العامة، وطب النساء، وتنظيم الأسرة، وأمراض الأنف والأذن، وقد استفاد من خدمات العيادات 1202 مواطنا خلال اليومين.

وأضاف الدكتورة الهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أنه جرى إجراء 99 تحليل طبي بين معمل الدم ومعمل الطفيليات، بالإضافة إلى إجراء 10 صور أشعة، كما تم صرف الأدوية مجانًا للمرضى، وتم تقديم ندوات تثقيفية وإرشاد صحي لـ 652 مواطن، وفي إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري لـ 80 مواطن خلال القافلة.

وأضاف الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، تم تقديم خدمات التقارير الطبية لـ9 مرضى، وتم تحويل 14 مريضًا إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم تقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا، مقدماً الشكر للعاملين بالإدارة الصحية بمركز مطوبس، ومستشفى فوة المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة مطوبس، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ويأتي ذلك حفاظا على صحة وسلامة كافة المواطنين خوفا من الإصابة.