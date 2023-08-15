تعرف على الروتين اليومي لأحد أهم عباقرة التكنولوجيا "ستيف جوبز"

اشتهر ستيف جوبز، الشريك المؤسس لشركة أبل Apple وبيكسار ستديو Pixar Animation Studios، بشخصيته المبتكرة والقادرة على القيادة.

لعب روتينه اليومي دورًا مهمًا في نجاحه، مما أدى في النهاية إلى أن يصبح واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم وأكثرهم نفوذاً من روتينه الصباحي إلى التأمل المسائي والممارسة الروحية، تم تصميم روتين ستيف بعناية لزيادة الإنتاجية والإبداع.



كان لـ"جوبز" بعض السمات الرئيسية في شخصيته وهي محاولة خلق القيمة باستمرار، فقد عرف ستيف جوبز في وقت مبكر أنه يريد صنع قدر هائل من الأشياء المهمة وإضافة قيم للعالم.

الاهتمام بالتفاصيل والدقة، ووضع الأهداف طوال الوقت، وكسب الثقة في كل مصلحة، والاهتمام بالأرقام والبيانات وتحليلها، وكذلك التعلم الدائم من كل فشل يصادفه.

جهاز كمبيوتر أبل فضي

الصباح الباكر:

وقال ستيف في مقابلاته "أنا شخص أحب الصباح،أستيقظ في السادسة من نومي".

كان ستيف من الناهضين مبكرًا، وكان يستيقظ في حوالي الساعة 6:00 صباحًا يوميًا، كان يرتدي نفس الشكل والنوع من الملابس كل يوم وبذلك استبعد مهمة معرفية متكررة وهي أي الملابس سيختار ووفر تلك الطاقة لأمر آخر، وكان هذا سترة سوداء عادية وسروال جينز أزرق، كان ستيف يعمل قليلاً قبل أن يستيقظ أطفاله، كان لديه مكتب منزلي متصل بـ T1 للوصول إلى ملفاته والعمل من أي مكان.

الصباح:

يبدأ ستيف جوبز يوم عمله عادةً في الساعة 9:00 صباحًا، حيث تشغل الاجتماعات جزءًا كبيرًا من اليوم، وكان معروفًا بكونه مستجيبًا، حيث بلغ متوسطه أكثر من 100 رد بريد إلكتروني وعشر مكالمات هاتفية يوميًا.

اشتهر جوبز بعقد اجتماعات بينما يسير على قدميه مشيا حيث يتخذ قرارات حاسمة.

في أيام الإثنين، كان ستيف جوبز سيعقد اجتماعات طويلة مع كبار المديرين التنفيذيين العشرة في Apple، بينما كانت أيام الأربعاء مخصصة للاجتماعات مع فريق التسويق، خصص ستيف أيضًا وقتًا لرسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والبروفات للعروض التقديمية الرئيسية القادمة.

المساء:

في المساء، كان ستيف جوبز يتناول العشاء مع أسرته، والذي غالبًا ما كان يتضمن المعكرونة مع الطماطم النيئة والذرة الطازجة من الحديقة. كان يحب الفواكهة ولديه اهتمام كبير بالطعام، وبعدما تم تشخيص إصابته بالسرطان، تم تشجيعه على تناول المزيد من البروتين وبدأ في تناول السوشي والبيض، رغم أنه كان نباتيا لفترة من حياته.

بعد العشاء، كان ستيف جوبز يمشي مع زوجته لورين ثم يستمع إلى الموسيقى ويتأمل ويمارس الروحانيات، ثم كان يضع ابنه في السرير قبل أن يتجه إلى الفراش بنفسه حوالي الساعة 10:00 مساءً.