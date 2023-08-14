الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. الأهلى يجدد عقد "أفشة" لمدة 3 مواسم

أفشة
أفشة

أعلن خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، عن تجديد عقد محمد مجدي "أفشة" لاعب الفريق لمدة 3 مواسم قادمة، إضافة إلى الموسم المتبقي في مدة عقده.

وقال مدير الكرة بالأهلي إن أفشة وقع على بياض للعقد الجديد وترك التقدير المالي إلى إدارة الأهلي الذي بالتأكيد يقدر كل أبنائه الذين يسهمون في رفعة شأنه في كل المحافل.

كان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد حدد 22 أغسطس الجارى موعدًا للعودة للقاهرة لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد وقبل السفر إلى النمسا لاستكمال المعسكر.

ويتابع كولر الذي يقضى إجازته السنوية فى سويسرا جميع الأمور المتعلقة بالاستعداد للموسم الجديد بصفة يومية من خلال  التنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة من خلال الاتصالات اليومية المكثفة لإنهاء الترتيبات المتعلقة بالمعسكر الخارجي خلال الفترة من 28 أغسطس الجارى حتى 6 سبتمبر المقبل تتخلله مباراتان وديتان .

وكشف مصدر مسئول عن أن الدكتور تامر أبوالعينين بالتنسيق مع كولر ومدير الكرة حدد يومى 24 و25 أغسطس الجاري موعد إجراء الفحوصات والقياسات الطبية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

في المقابل، يعقد محمود الخطيب رئيس نادى الأهلى جلسة مع المدير الفنى لفريق الكرة عقب عودته من سويسرا من أجل تجديد تعاقده مع النادى.

ويسعى رئيس القلعة الحمرء لتجديد عقد كولر لموسم قادم بخلاف الموسم المقبل  لاسيما أن الفترة الأخيرة قبل سفر المدير الفنى إلى سويسرا حيث شهدت مفاوضات مكثفة تم خلالها الاتفاق على الخطوط الرئيسة لتجديد تعاقده وطلب المدير الفني انتظار وكيل أعماله لإنهاء الإجراءات التعاقدية خاصة أنه سيتم رفع راتب كولر بنسبة تصل لـ40% بعد النتائج الجيدة التى حققها مع الفريق والعروض التى وصلته من جانب أندية عربية.

إدارة الأهلي السويسري مارسيل كولر المعسكر على بياض محمد أفشة خالد بيبو

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