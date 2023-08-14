الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

صوت السلام يشدو في كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة

الكنيسة
الكنيسة

تحت رعاية غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، استقبلت كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، فريق كورال "صوت السلام"، التابع لكاتدرائية القديس مار مرقس الرسول، بالإسماعيلية.

جاء ذلك بمشاركة الأب هدية تامر، أحد رعاة الكاتدرائية، ومسؤولو، وأعضاء مختلف الأنشطة الخدمية بالكنيسة، وأبناء الرعية.

تضمنت الأمسية القراءات الكتابية، والتأملات، والترانيم الروحية، وذلك استعدادًا لاستقبال عيد انتقال أمنا مريم العذراء بالنفس والجسد إلى السماء.

الجدير بالذكر أن فريق كورال " صوت السلام"، يضم مجموعة كبيرة من الأصوات الشابة في نسخته الرابعة، حيث تعود البدايات إلى التسعينيات من القرن الماضي. 

وذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس مساء أمس، قداس منح الدرجة الإنجيلية للشماس نادر ماهر، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا.

شارك في الصلاة الأب كيرلس مكسيموس، والأب يوحنا صموئيل، راعيا الكاتدرائية، والأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد من كهنة الإيبارشية.

وألقى صاحب النيافة عظة الاحتفال بعنوان "حجز الزواية"، انطلاقًا من الآية القائلة "الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية".

كما نظّم دار القديس چيروم للتّكوين والدراسات الكتابيّة، لشباب، وخدّام كنيسة القديس بولس الرسول، بعزبة شُكر،  بالفيّوم، برعاية الأب باخوميوس سمير، راعي الكنيسة، وذلك يومي الجمعة والسبت ١١-١٢ أُغسطُس ٢٠٢٣.

وكان موضوع التكوين الأمثال والمعجزات في العهد الجديد قام بالتّكوين نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب بيّوس فرج.

إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق إبراهيم إسحق ا بطريرك الأقباط الكاثوليك إبراهيم اسحق اصدر الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر بيان اليوم لتهنئة السيد رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو وق

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