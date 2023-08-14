الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل لقاء محافظ مطروح ونقيب المحامين (صور)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، بنقيب محامين مطروح عادل العبد، وعدد من المحامين أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

ورحب “شعيب” بمحامى مطروح واستمع لمطالب النقابة وعلى رأسها تخصيص أرض لإقامة محكمة ونيابة عامة بالعلمين، لتخفيف مشقة السفر إلى برج العرب بالاسكندرية، وإقامة مقر للطب الشرعى بمطروح وكذلك نادى لمحامي مطروح.

وأكد محافظ مطروح على دور محامين مطروح في دعم العدالة، مرحبا بالمقترحات التى من شأنها التيسير على أهالي المحافظة، مشيرًا إلى تخصيص مساحة 25 ألف م2، جنوب السكة الحديد بالعلمين  لإقامة نيابة عامة ومحكمة جزئية بالعلمين.

وأشار  محافظ مطروح الي  انه مقترح وحدتين سكنيتين بمساكن حسن علام بمرسي مطروح  كمقر للطب الشرعى بمطروح للتيسير على المواطنين وتخفيف معاناة السفر خارج المحافظة.

كما تناول اللقاء مطلب إقامة نادى لنقابة المحامين بمطروح، حيث وجه محافظ مطروح لمجلس مدينة مرسى مطروح والتخطيط العمرانى والاملاك معاينة الموقع المقترح بالكيلو 10.

وفى ختام اللقاء، أهدى نقيب محامين مطروح للواء خالد شعيب محافظ مطروح نسخة من المصحف الشريف، تقديرًا لجهود تنمية المحافظة والتيسير على أهالى مطروح.

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أعضاء مجلس النقابة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح محافظ مطروح محامين مطروح نقابة المحامين بمطروح

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