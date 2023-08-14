مصادر: وزير قطاع الأعمال تدخل لحل أزمة السجائر

كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجيهات من المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بشأن العمل على زيادة إنتاج السجائر بالشركة الشرقية ايسترن كومباني إحدي الشركات التي تستحوذ فيها حاليا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام على حصة الأغلبية وهي 51%.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ"الدستور" إنه يتم العمل حاليا على زياة الإنتاج خاصة أنه يوجد متابعة مستمرة من الحكومة بشأن هذا الأمر والسيطرة على ارتفاع أسعار السجائر.

وأوضحت المصادر أن هناك متابعة يومية بشأن هذا الأمر من خلال الدكتور محمود عصمت مع إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية ايسترن كومباني، لافتة إلى أنه بحث خطط عمل وبرامج التطوير لزيادة حجم الإنتاج وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجات الشركة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحاً أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعياً لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.