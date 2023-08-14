الإثنين 14 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصادر: وزير قطاع الأعمال تدخل لحل أزمة السجائر

المهندس محمود عصمت
المهندس محمود عصمت

كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجيهات من المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بشأن العمل على زيادة إنتاج السجائر بالشركة الشرقية ايسترن كومباني إحدي الشركات التي تستحوذ فيها حاليا الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام على حصة الأغلبية وهي 51%.

وقالت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها في تصريح لـ"الدستور" إنه يتم العمل حاليا على زياة الإنتاج خاصة أنه يوجد متابعة مستمرة من الحكومة بشأن هذا الأمر والسيطرة على ارتفاع أسعار السجائر.

وأوضحت المصادر أن هناك متابعة يومية بشأن هذا الأمر من خلال الدكتور محمود عصمت مع إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة الشرقية ايسترن كومباني، لافتة إلى أنه بحث خطط عمل وبرامج التطوير لزيادة حجم الإنتاج وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجات الشركة

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحاً أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعياً لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال المهندس محمود عصمت القابضة للصناعات الكيماوية القابضة للصناعات أيسترن كومبانى القابضة

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن أزمة الشحات والشيبى

"ولع فيهم قبل الفجر".. ننشر الصور الأولى لضحايا مذبحة عين شمس

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" موعد انتهاء فصل الصيف رسميًا

مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2024 وقائمة المعتمد منها في مصر

مؤشرات تنسيق جامعة بني سويف الأهلية 2024 لجميع برامجها الدراسية

تدشين موقع إلكترونى لتلقى طلبات المصريين بالخارج لتسوية المواقف التجنيدية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

افتتاح مهيب لمسجد السيدة نفيسة «حبيبة المصريين»

د هند جاد

أنا مش شبهك

أحمد الصغير

عبدالمجيد محمود.. الشهيد هشام بركات.. ماهر فرغلى وحقيبة المستندات والوثائق السرية

محمود خليل

انتحار بـ«فص ألماس»

رشا عبدالمنعم

اطمئنوا المسرح المصرى بخير

وائل لطفي

ثمن الاستقلال

محمد العسيري

كتب الشوارع.. مين بيعلم مين؟

ماجد حبته

الرئيس وصندوقنا السيادى

صور

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

عروض الأزياء المصرية بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تفتح قنصلية فى القدس للسلطة الفلسطينية.. ما الأسباب؟ وكيف ردت إسرائيل؟

خطة حماس لاختطاف جندى إسرائيلى.. كيف أحبطها الشاباك؟

الدعوة المتأخرة: بايدن يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض الشهر المقبل.. ما الملفات؟