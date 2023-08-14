الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل إعادة محاكمة متهم في "أحداث مسجد الفتح"

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية ورقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"  لجلسة 14 سبتمبر المقبل للمرافعة. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حمـاد عـبد الهادي، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهما واحدا بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15عاما، كما عاقبت 20 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 5 سنوات وعاقبت متهم" حدث " بالسجن لمدة 5 سنوات

الدائرة الثانية ارهاب محاكم بدر المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم أحداث مسجد الفتح المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي

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