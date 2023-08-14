الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يستقبل العاهل الأردنى فى مطار العلمين (فيديو)

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل العاهل الأردني

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بمطار العلمين الدولي، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، الذي يقوم بزيارة لمصر، تتضمن المشاركة في القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين، والتي ستُعقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة لبحث تطورات القضية الفلسطينية، وذلك بحسب ما عرضت فضائية "إكسترا نيوز" في مقطع فيديو لها، اليوم الإثنين.

صرح بذلك المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

ويبحث القادة الثلاثة، آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي؛ لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

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