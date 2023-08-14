ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح السلوم لـ 12

ارتفع عدد مصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بطريق مطروح السلوم الي 12 شخص حيث تم وضعهم تحت الملاحظة الطبية بمستشفي النجيلة المركزي .

وحصلت الدستور علي أسماء المصابين وهم " محمد سمير زايد 33 سنة مصاب بكدمة بالرأس، كريمة ادريس قاسم 60 سنة جرح بالأنف، عائشة ادريس قاسم 50 سنة مصابة بكسر في الكتف، احمد محمد عبد الحميد 42 سنة مصاب بكسر باليد اليسرى وكسر بالحوض وكسر بالضلوع بالجانب الايسر وسحجات وكدمات، صلاح جمعه على 31 سنة مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، امانى موسى عبد الحميد 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، احمد محمد الخطيب 34 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم".

كما أصيب في نفس الحادث "محمد عبد الراضى محمد 30 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، نصره صالح سعيد 54 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم. محمد شهدى محمد 44 سنة مصاب بكسر باليد اليمنى واليسرى واشتباه كسر بالفقرات، احمد خالد السيد حسين 28 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وخلع بالكتف الايمن، نجم الدين عمر 31 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ".

نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، و الإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة و غيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل و جه دون تقصير أو إهمال.